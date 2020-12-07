Стали известны причины загадочной «акустической атаки», сразившей американских дипломатов

Акустическая атака. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147436-stali-izvestny-prichiny-zagadochnoy-akusticheskoy-ataki-srazivshey-amerikanskih-diplomatov.html

Ракурс

Загадочное заболевание, которое сразило ряд американских дипломатов, изучила Американская академия наук. Исследователи опубликовали доклад о возможных причинах заболевания среди дипломатов на Кубе и в Китае.

Ранее спецслужбы США предполагали, что «акустические атаки» на посольства могут быть организованы Москвой. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что необычные неврологические симптомы, на которые жаловались американские дипломаты на Кубе и в Китае, могли быть связаны с направленным высокочастотным излучением.

В 2016—2017 годах более 40 сотрудников посольства США в Гаване обратились к врачам с жалобами на здоровье. Симптомы, которые описывали пострадавшие, были похожи на последствия сотрясения мозга средней тяжести. У больных наблюдались:

головокружение с шумом в ушах;

бессоница;

проблемы со зрением;

головные боли и мигрени.

Всего о проблемах со здоровьем, связанных с этими звуками, сообщили 12 сотрудников посольства. При этом все пострадавшие сообщили, что слышали громкие высокочастотные звуки, и одинаково описывали симптомы недомоганий. Несколько таких случаев было зафиксировано в жилых комплексах дипломатической миссии, а также в номерах отеля «Капри» в Гаване, где обычно останавливаются иностранцы.

Американские спецслужбы считают, что за этими «атаками» может стоять Москва. К такому выводу специалисты ФБР и ЦРУ пришли на основе перехвата телефонных переговоров и сообщений, отправленных российскими представителями. Более того, в непосредственной близости от жилого комплекса посольства США на Кубе были замечены сотрудники российских спецслужб, которые имеют отношение к разработке «высокочастотного оружия».

Группа ученых в США, в которую вошли 19 специалистов по неврологии, радиологии, инженерным и другим дисциплинам, занималась исследованием «акустических атак» больше года, но так и не смогла решить, можно ли считать инциденты спланированной операцией спецслужб. В своем докладе эксперты отмечают, что эксперименты с направленным излучением проводились в США и СССР еще 50 лет назад.

Авторы доклада подчеркнули, что не получили полного доступа к информации о всех пострадавших. Ученым были переданы медицинские отчеты об обследовании нескольких дипломатов, при этом, лишь восемь из 50 пострадавших согласились лично ответить на вопросы экспертов.

В докладе указывается, что специалисты изучили три возможные версии: поражение в результате высокочастотного излучения, отравление химикатами, применяемыми для уничтожения насекомых, и возможные психоэмоциональные расстройства. Версию о поражении высокочастотным излучением ученые посчитали наиболее вероятной.

Напомним, ранее мы сообщали, что хакерским атакам со стороны киберпреступников, которые, вероятно, расположены в Москве и Санкт-Петербурге, подверглись ряд медицинских учреждений в американских штатах Нью-Йорк, Орегон и Миннесота.