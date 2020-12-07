Стали відомі причини загадкової «акустичної атаки» на американських дипломатів

https://racurs.ua/ua/n147436-staly-vidomi-prychyny-zagadkovoyi-akustychnoyi-ataky-na-amerykanskyh-dyplomativ.html

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Загадкове захворювання, яке вразило ряд американських дипломатів, вивчила Американська академія наук. Дослідники опублікували доповідь про можливі причини захворювання серед дипломатів на Кубі та в Китаї.

Раніше спецслужби США припускали, що «акустичні атаки» на посольства можуть бути організовані Москвою. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що незвичайні неврологічні симптоми, на які скаржилися американські дипломати на Кубі та в Китаї, могли бути пов’язані зі спрямованим високочастотним випромінюванням.

У 2016−2017 роках понад 40 співробітників посольства США в Гавані звернулися до лікарів зі скаргами на здоров’я. Симптоми, які описували потерпілі, були схожі на наслідки струсу мозку середньої тяжкості. У хворих спостерігалися:

запаморочення з шумом у вухах;

безсоння;

проблеми з зором;

головні болі і мігрені.

Всього про проблеми зі здоров’ям, пов’язаними з цими звуками, повідомили 12 співробітників посольства. При цьому всі постраждалі повідомили, що чули гучні високочастотні звуки, і однаково описували симптоми недугу. Кілька таких випадків було зафіксовано в житлових комплексах дипломатичної місії, а також у номерах готелю «Капрі» в Гавані, де зазвичай зупиняються іноземці.

Американські спецслужби вважають, що за цими «атаками» може стояти Москва. До такого висновку дійшли фахівці ФБР і ЦРУ на основі перехоплення телефонних переговорів і повідомлень, відправлених російськими представниками. У безпосередній близькості до житлового комплексу посольства США на Кубі були помічені співробітники російських спецслужб, які мають стосунок до розробки «високочастотної зброї».

Група вчених у США, в яку увійшли 19 фахівців з неврології, радіології, інженерним та інших дисциплін, займалася дослідженням «акустичних атак» більше ніж рік, але так і не змогла вирішити, чи можна вважати інциденти спланованою операцією спецслужб. У своїй доповіді експерти зазначають, що експерименти з направленим випромінюванням проводилися в США і СРСР ще 50 років тому. Автори доповіді наголосили, що не отримали повного доступу до інформації про всіх постраждалих. Вченим були передані медичні звіти про обстеження декількох дипломатів, при цьому, лише вісім з 50 постраждалих погодилися особисто відповісти на питання експертів.

У доповіді зазначається, що фахівці вивчили три можливі версії: травма внаслідок високочастотного випромінювання, отруєння хімікатами для знищення комах, і можливі психоемоційні розлади. Версію про поразку високочастотним випромінюванням вчені вважали найбільш вірогідною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що хакерські атаки з боку кіберзлочинців, які, ймовірно, надходять з Москви та Санкт-Петербурга, зазнали ряд медичних установ в американських штатах Нью-Йорк, Орегон і Міннесота.