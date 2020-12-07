Сидящий на допинге голый король — что говорил о Зеленском его новый советник

https://racurs.ua/n147450-sidyaschiy-na-dopinge-golyy-korol-chto-govoril-o-zelenskom-ego-novyy-sovetnik.html

Ракурс

Алексей Арестович очень жестко высказывался о своем нынешнем шефе. В сети нашли записи на его странице в Фейсбук, датированные летом 2019 года.

В посте Арестович пишет, что Зеленский — голый король, зависимый человек, который сидит на… допинге.

1 декабря Алексей Арестович, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе, стал стратегическим советником главы офиса Владимира Зеленского.

А в июле 2019 года он писал, что у Зеленского «никакой команды нет», а есть «набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации».

У самого Зеленского мысли нет. За влияние на него якобы борется несколько групп, а никакой конкретной политики команда не проводит. Есть набор хаотичных движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью, — писал Арестович.

Единственным устойчивым вектором Зеленского было примирение с РФ и, по мнению нынешнего стратегического советника президента, «это означает, что Зеленский боится войны».

Кроме того, он писал, что Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций.

Зеленский системно сидит на… допинге. Это означает, что он не тянет нагрузку, предусматривающую пост президента. А это значит, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния, — утверждал Арестович.

Он убеждал, что очень скоро все увидят: король — слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, робкий, а «команда» — развалена и воюет друг с другом.

Напомним, что в конце октября военный обозреватель Алексей Арестович стал советником делегации Украины по информационной политике с полномочиями «единого голоса» по информированию СМИ, международных партнеров и народа Украины.