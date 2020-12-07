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Король — голий і залежний, сидить на допінгу — що говорив про Зеленського його новий радник
Голий король, який сидить на допінгу — що говорив про Зеленського його новий радникhttps://racurs.ua/ua/n147450-golyy-korol-yakyy-sydyt-na-dopingu-scho-govoryv-pro-zelenskogo-yogo-novyy-radnyk.htmlРакурс
Олексій Арестович дуже жорстко висловлювався про свого нинішнього шефа. У мережі відшукали записи з його сторінки у Фейсбук, датовані літом 2019 року.
У пості Арестович пише, що Зеленський — голий король, залежний, сидить на… допінгу.
1 грудня Олексій Арестович, спікер української делегації у тристоронній контактній групі, став стратегічним радником очільника офісу Володимира Зеленського.
А у липні 2019 року він писав, що в Зеленської «ніякої команди немає", а є «набір людей, які могли опинитися разом тільки в рамках конкретної ситуації».
Сам Зеленський думки не має. За вплив на нього нібито бореться кілька груп, а ніякої конкретної політики команда не проводить. Є набір хаотичних рухів/заяв, які вражають своєю суперечливістю, — писав Арестович.
Єдиним стійким вектором Зеленського було замирення з РФ і, на думку нинішнього стратегічного радника президента, «це означає, що Зеленський боїться війни».
Крім того, він писав, що Зеленський дуже боїться вуличних протестів і поступається вимогам вуличних акцій.
Зеленський системно сидить на … допінгу. Це означає, що він не тягне навантаження, яке передбачає пост президента. А це означає, що він буде схильний (вже схильний), усунутися від виконання своїх обов’язків і передавати їх групам впливу, — стверджував Арестович.
Він переконував, що дуже скоро всі побачать: король — слабкий, голий, керований, залежний, невпевнений, боязкий, а «команда» — розвалена і воює один з одним.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня військовий оглядач Олексій Арестович став радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народу України.
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