Протесты в Новых Санжарах — суд объявил приговор метателям камней

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Ракурс

За беспорядки в Новых Санжарах два фигуранта дела 8 декабря получили условные приговоры — Новосанжарский райсуд Полтавской объявил приговоры Михаила Галаку и Константина Бигдана, которые бросали камни и кирпичи в полицию в феврале 2020 года, когда в санаторий Нацгвардии привезли эвакуированных из Китая украинсцев и иностранцев.

Об этом во вторник пишет «Громадське» со ссылкой на адвоката Валентину Рябуху.

По ее словам, Бигдан и Галака заключили сделку со следствием и были приговорены к пяти годам условно с испытательным сроком в один год.

20 февраля 2020 года, по данным следствия, неустановленное лицо через интернет организовало массовые беспорядки из-за обсервации граждан, которых эвакуировали из Китая в связи с пандемией коронавируса.

По данным следствия, Бигдан и Галака бросали камни и кирпичи у правоохранителей, препятствуя проезду автобусов с эвакуированными. В результате пострадали пять правоохранителей.

Они там бросали камни, били окна. Они делали это по собственному желанию, потому что тогда там все поднялись, шли колоннами. Люди были напуганы, — рассказала защитник.

Адвокат Галаки Игорь Дычук сообщил, что ранее сделку со следствием заключили еще несколько задержанных. Среди них два жителя Новых Санжар.

Напомним, всего правоохранители сообщили 10 подозрений по факту массовых беспорядков в феврале 2020 года. Тогда полиция открыла восемь уголовных производств.

В конце февраля жители Новых Санжар, напуганные информацией о стремительном распространении коронавирусной инфекции из китайского Уханя, камнями и кирпичами «встретили» автобусы с эвакуированными гражданами Украины и иностранцами, которых разместили в санатории Нацгвардии. Люди перекрывали дороги, копали рвы, жгли костры и баррикадировали дороги. Однако правоохранителям удалось оттеснить жителей с дороги. Впоследствии автобусы с эвакуированными и полицией забросали различными предметами, в частности камнями. Тогда коронавирус не выявили ни у одного из прибывших из Китая.