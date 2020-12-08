Заворушення у Нових Санжарах — суд оголосив вирок метальникам каміння

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За заворушення у Нових Санжарах двоє фігурантів справи 8 грудня отримали умовні вироки — Новосанжарський райсуд на Полтавщині оголосив вироки Михайлу Галаці та Костянтину Бігдану, які кидали каміння та цеглу в поліцію у лютому 2020 року, коли до санаторію Нацгвардії привезли евакуйованих з Китаю українців та іноземців.

Про це у вівторок пише «Громадське» з посиланням на адвоката Валентину Рябуху.

За її словами, Бігдан і Галака уклали угоду зі слідством та були засуджені до п’яти років умовно з випробувальним терміном в один рік.

20 лютого 2020 року, за даними слідства, невстановлена правоохоронцями особа через інтернет організувала масові заворушення через обсервацію громадян, яких евакуювали з Китаю у зв’язку з пандемією коронавірусу.

За даними слідства, Бігдан і Галака кидали каміння та цеглу у правоохоронців, перешкоджаючи проїзду автобусів з евакуйованими. Внаслідок цього постраждали п’ятеро правоохоронців.

Вони там кидали каміння, били вікна. Вони робили це за власним бажанням, тому що тоді там всі піднялися, йшли колонами. Люди були налякані, — розповіла захисник.

Адвокат Галаки Ігор Дичук повідомив, що раніше угоду зі слідством уклали ще кілька затриманих. Серед них двоє мешканців Нових Санжар.

Нагадаємо, загалом правоохоронці повідомили 10 підозр за фактом масових заворушень у лютому 2020 року. Тоді поліція відкрила вісім кримінальних проваджень.

Наприкінці лютого мешканці Нових Санжар, налякані інформацією про стрімке поширення коронавірусної інфекції з китайського Уханя, камінням і сутичками «зустріли» автобуси з евакуйованими громадянами України та іноземцями, яких розмістили у санаторії Нацгвардії. Люди перекривали дороги, копали рови, палили вогнища і перегороджували дороги барикадами. Однак правоохоронцям вдалося відтіснити жителів із дороги. Згодом автобуси з евакуйованими і поліцію закидали різними предметами, зокрема камінням. Тоді коронавірус не виявили у жодного з прибулих з Китаю.