Виталий Кличко, фото: КГГА

https://racurs.ua/n147641-klichko-rasskazal-kak-budut-uchitsya-stolichnye-shkolniki-v-yanvare-video.html

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. В связи с этим правительство запланировало на период с 8 по 20 января усиленные карантинные меры (так называемый локдаун). На этот период придется, в частности, завершение зимних каникул в школах.

Мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении рассказал, как будет происходить обучение школьников в этот период.

По его словам, после зимних каникул школьники начнут обучение в дистанционном режиме.

Кличко отметил, что все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января, после чего возобновят обучение в дистанционном режиме.

Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале «Киев», — отметил мэр Киева.

По имеющейся у Кличко информации, такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне.

Что касается заведений профессионально-технического образования, то они на каникулах будут находиться в период с 31 декабря по 15 января.

Второй семестр они начнут также в дистанционном формате — с 18 до 24 января, — отметил Кличко.

Если локдаун будет продлен, соответственно придется продлить и период дистанционного обучения, добавил мэр Киева.

Что касается детских садов — они будут работать в обычном режиме, — сообщил Кличко.



Напомним, в Минздраве недавно рассказали, когда ожидают спад эпидемии коронавируса в Украине.