Віталій Кличко, фото: КМДА

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Епідемія коронавірусу в Україні триває. У зв’язку з цим уряд запланував на період з 8 по 20 січня посилені карантинні заходи (так званий локдаун). На цей період припаде, зокрема, завершення зимових канікул у школах.

Мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні розповів, як відбуватиметься навчання школярів у цей період.

За його словами, після зимових канікул школярі розпочнуть навчання в дистанційному режимі.

Кличко зазначив, що всі школи Києва з 25 грудня мають піти на зимові канікули, котрі триватимуть до 11 січня, після чого поновлять навчання в дистанційному режимі.

Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання. Також ми продовжимо транслювати онлайн-уроки на телеканалі «Київ», — зазначив мер Києва.

За наявною в Кличка інформацією, такі ж уроки будуть підготовлені і на загальнодержавному рівні.

Щодо закладів професійно-технічної освіти, то вони на канікулах перебуватимуть у період з 31 грудня до 15 січня.

Другий семестр вони розпочнуть також у дистанційному форматі — із 18 до 24 січня, — зазначив Кличко.

Якщо локдаун буде продовжено, відповідно доведеться продовжити і період дистанційного навчання, додав мер Києва.

Що стосується дитячих садочків — вони працюватимуть у звичному режимі, — повідомив Кличко.



Нагадаємо, у МОЗ нещодавно розповіли, коли очікують спад епідемії коронавірусу в Україні.