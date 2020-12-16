Аналоговое телевидение временно возобновят на Донбассе, фото — Укринформ

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На Донбассе временно возобновят работу аналогового телевидения. Кабинет министров 16 декабря принял постановление «Некоторые вопросы использования радиочастотного ресурса Украины».

В ней правительство продолило использование радиотехнологии «Аналоговое телевещание».

На определенных Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания каналах вещания на территориях, граничащих с Россией и временно оккупированными территориями, аналоговое телевидение возобновляется до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а для местных каналов, которые не имеют лицензий на цифровое вещание, до 31 марта 2021 года.

В Нацсовете заявили, что на цифровой формат перейти невозможно из-за нехватки средств и старого оборудования.

В документе говорится о том, что отключение аналогового сигнала приведет к «усилению иностранного влияния на информационное пространство Украины».

Ранее правительство неоднократно по предложению Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания переносило окончательный отказ от аналогового вещания. Это делалось из-за того, что на оккупированных территориях в таком формате работают российские пропагандистские каналы.

В ночь с 31 августа на 1 сентября 2018 года было выключено аналоговое телевидение по всей территории Украины, кроме территорий с особым режимом вещания. Но правительство сохранило на время аналоговое вещание каналов Национальной общественной телерадиокомпании Украины, местных вещателей, не имеющих цифровых лицензий и передатчиков на границе с Российской Федерацией.

Ранее Рада запустила специальный телеканал для оккупированных территорий.