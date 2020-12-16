Аналогове телебачення тимчасово відновлять на Донбасі, фото — Укрінформ

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На Донбасі тимчасово відновлять аналогове телебачення. Кабінет міністрів 16 грудня ухвалив постанову «Деякі питання використання радіочастотного ресурсу України».

У ній уряд продовжив використання радіотехнології «Аналогове телевізійне мовлення».

На визначених Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення каналах мовлення на територіях, що межують з Росією і тимчасово окупованими територіями, аналогове телебачення відновлюється до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, а для місцевих каналів, які не мають ліцензій на цифрове мовлення, до 31 березня 2021 року.

В Нацраді заявили, що на цифровий формат перейти неможливо через брак коштів і старе обладнання.

В документі йдеться про те, що відключення аналогового сигналу призведе до «посилення іноземного впливу на інформаційний простір України».

Раніше уряд неодноразово на пропозицію Нацради з питань ТБ і радіомовлення переносив остаточну відмову від аналогового мовлення. Це робилося через те, що на окупованих територіях в такому форматі працюють російські пропагандистські канали.

У ніч з 31 серпня на 1 вересня 2018 року було вимкнено аналогове телебачення по всій території України, крім територій з особливим режимом мовлення. Але уряд зберіг на певний час аналогове мовлення каналів Національної суспільної телерадіокомпанії України, місцевих мовників, які не мають цифрових ліцензій і передавачів на кордоні з Російською Федерацією.

Раніше Рада запустила спеціальний телеканал для окупованих територій.