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Когда Кабмин Шмыгаля уйдет в отставку, спрогнозировали в парламенте
Когда Кабмин Шмыгаля уйдет в отставку, спрогнозировали в парламентеhttps://racurs.ua/n148172-kogda-kabmin-shmygalya-uydet-v-otstavku-sprognozirovali-v-parlamente.htmlРакурс
Отправят ли в отставку Кабмин Дениса Шмыгаля в 2021 году, спрогнозировал глава фракции «Голос», нардеп Сергей Рахманин.
Думаю, что в обозримом будущем, скорее всего, он будет отправлен в отставку, — заявил Рахманин в интервью УП.
Нардеп также озвучил более конкретные временные рамки отставки Кабмина Шмыгаля.
В течение полугода. Опять же, от чего это зависит… Вы слышали слухи о том, что правительство Шмыгаля будет отставлено уже до конца текущего года. Почему этого не сделали? Когда на меняют правительство? Когда оно максимально насосалось негатива и надо его менять для того, чтобы подарить населению перспективу какого-то светлого будущего. Вот он еще не до конца насосался этого негатива, — рассуждает Рахманин.
Он добавил, что только в начале 2021 года станет понятно, насколько ощутимым будет удар по финансовой стабильности Украины из-за пандемии коронавируса.
Поэтому этот вопрос отложили на будущее, чтобы когда будет плохо — правительство снимут… (Иначе — ред.) Кабмин абсолютно серьезно рассматривал для себя шестипроцентный дефицит ВВП в бюджете… Это значит, что этот Кабмин сам не очень верит, что ему придется жить с этим бюджетом, — отметил нардеп.
Рахманин убежден, что Кабмин Шмыгаля разрабатывал проект бюджета на 2021 года, осознавая, что долги придется отдавать кому-то другому, а также искать деньги и брать новые займы.
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