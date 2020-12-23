Когда Кабмин Шмыгаля уйдет в отставку, спрогнозировали в парламенте

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Отправят ли в отставку Кабмин Дениса Шмыгаля в 2021 году, спрогнозировал глава фракции «Голос», нардеп Сергей Рахманин.

Думаю, что в обозримом будущем, скорее всего, он будет отправлен в отставку, — заявил Рахманин в интервью УП.

Нардеп также озвучил более конкретные временные рамки отставки Кабмина Шмыгаля.

В течение полугода. Опять же, от чего это зависит… Вы слышали слухи о том, что правительство Шмыгаля будет отставлено уже до конца текущего года. Почему этого не сделали? Когда на меняют правительство? Когда оно максимально насосалось негатива и надо его менять для того, чтобы подарить населению перспективу какого-то светлого будущего. Вот он еще не до конца насосался этого негатива, — рассуждает Рахманин.

Он добавил, что только в начале 2021 года станет понятно, насколько ощутимым будет удар по финансовой стабильности Украины из-за пандемии коронавируса.

Поэтому этот вопрос отложили на будущее, чтобы когда будет плохо — правительство снимут… (Иначе — ред.) Кабмин абсолютно серьезно рассматривал для себя шестипроцентный дефицит ВВП в бюджете… Это значит, что этот Кабмин сам не очень верит, что ему придется жить с этим бюджетом, — отметил нардеп.

Рахманин убежден, что Кабмин Шмыгаля разрабатывал проект бюджета на 2021 года, осознавая, что долги придется отдавать кому-то другому, а также искать деньги и брать новые займы.