Коли уряд Шмигаля піде у відставку, спрогнозували у парламенті

https://racurs.ua/ua/n148172-koly-uryad-shmygalya-pide-u-vidstavku-sprognozuvaly-u-parlamenti.html

Ракурс

Чи піде уряд Дениса Шмигаля у відставку 2021 року, спрогнозував очільник фракції «Голос», нардеп Сергій Рахманін.

Думаю, що в осяжному майбутньому, скоріше за все, він буде відправлений у відставку, — заявив Рахманін в інтерв’ю УП.

Нардеп також озвучив більш конкретні часові рамки зміни Кабміну Шмигаля.

Впродовж півроку. Знову ж таки, від чого це залежить… Ви чули плітки про те, що уряд Шмигаля буде відставлений вже до кінця поточного року. Чому цього не зробили? Коли змінюють уряд? Коли він максимально насмоктався негативу і треба його міняти для того, щоб подарувати населенню перспективу якогось світлого майбутнього. От він ще не до кінця насмоктався цього негативу, — розмірковує Рахманін.

Він додав, що лише на початку 2021 року стане зрозуміло, наскільки відчутним буде удар по фінансовій стабільності України через пандемію коронавірусу.

Тому це питання відклали на майбутнє, щоб коли буде непереливки — тоді уряд знімуть… (Інакше — ред.) уряд абсолютно серйозно розглядав для себе шестивідсотковий дефіцит від ВВП в бюджеті… Це означає, що цей Кабмін сам не дуже вірить, що йому доведеться жити за цим бюджетом, — зазначив нардеп.

Рахманін переконаний, що Кабмін Шмигаля розробляв проект бюджету на 2021 рік, усвідомлюючи, що борги доведеться віддавати комусь іншому, а також шукати гроші й робити нові позики.