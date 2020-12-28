Из-за обвала дома в Кривом Роге погиб человек. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Обвал дома в Кривом Роге произошел на улице Ферганская в Металлургическом районе города. Сообщение в службу спасения поступило 28 декабря в 0.26.

Под завалами здания оказались двое бездомных. На месте происшествия работало пять спасателей, сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Им удалось спасти мужчину, позже госпитализированного в Криворожскую городскую больницу № 1 в состоянии средней тяжести. Еще один человек погиб, его тело из из-под завалов достали спасатели.

Причины разрушения здания устанавливают.

Напомним, осенью в Кривом Роге вспыхнул масштабный пожар на расположенной в Саксаганском районе города свалке.