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Ракурс
Из-за обвала дома в Кривом Роге погиб человек. Фото: ГСЧС

Дом обвалился в Кривом Роге, погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)

28 дек 2020, 10:48
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Обвал дома в Кривом Роге произошел на улице Ферганская в Металлургическом районе города. Сообщение в службу спасения поступило 28 декабря в 0.26.

Под завалами здания оказались двое бездомных. На месте происшествия работало пять спасателей, сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Из-за обвала дома в Кривом Роге погиб человек. Фото: ГСЧС

Из-за обвала дома в Кривом Роге погиб человек. Фото: ГСЧС

Им удалось спасти мужчину, позже госпитализированного в Криворожскую городскую больницу № 1 в состоянии средней тяжести. Еще один человек погиб, его тело из из-под завалов достали спасатели.

Из-за обвала дома в Кривом Роге погиб человек. Фото: ГСЧС

Из-за обвала дома в Кривом Роге погиб человек. Фото: ГСЧС

Причины разрушения здания устанавливают.


Напомним, осенью в Кривом Роге вспыхнул масштабный пожар на расположенной в Саксаганском районе города свалке.

Источник: Ракурс


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