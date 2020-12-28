Через обвал будинку в Кривому Розі загинув чоловік. Фото: ДСНС

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Обвал будинку в Кривому Розі стався на вулиці Ферганська в Металургійному районі міста. Повідомлення до служби порятунку надійшло 28 грудня о 0.26.

Під завалами будівлі опинилися двоє безхатьків. На місці події працювало п’ять рятувальників, повідомляють у прес-службі ДСНС.

Їм вдалося врятувати чоловіка, якого пізніше госпіталізували у Криворізьку міську лікарню № 1 у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік загинув, його тіло з з-під завалів дістали рятувальники.

Наразі встановлюють причини руйнації будівлі.

Нагадаємо, восени у Кривому Розі спалахнула масштабна пожежа на розташованому в Саксаганському районі міста сміттєзвалищі.