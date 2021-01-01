Полтысячи вакцин от COVID-18 испортил фармацевт-вредитель в США

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Вакцинация в США проходит с эксцессами. ФБР проводит расследование в связи с порчей 500 доз вакцины от COVID-19 в Висконсине.

Первоначально предполагалось, что речь идет о допущенной сотрудником медицинского учреждения из сети Aurora Health Care «непреднамеренной ошибке», однако позже он «признал, что специально вынул вакцину из холодильника», намереваясь ее испортить.

Полиция и Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследуют случай, произошедший в пригороде Милуоки. В медицинском центре испортились 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna, сообщает The New York Times.

Речь идет о медицинском учреждении из сети Aurora Health Care. Как заявили в среду его представители, ранее на этой неделе сотрудник указанного центра выставил емкости с препаратом из специального холодильника и своевременно их не вернул.

Работник уволен, руководство сети сообщило об инциденте властям. Информация о мотивах поступка пока не сообщается.

Отмечается, что фармацевт умышленно достал из холодильника 500 доз вакцины, зная, что при несоблюдении температурного режима препарат потеряет эффективность.

В больнице Aurora Health Care успели ввести 57 доз, прежде чем стало ясно, что они долго находились при комнатной температуре. Всем, кто получил прививку, сообщили об этом.

Фармацевту предъявили обвинения в умышленной порче вакцины, нанесении материального ущерба, а также действиях, создавших риск для здоровья других людей. Мотивы его действий неизвестны. Сейчас он находится в тюрьме округа Озауки.

Массовая вакцинация в США началась 14 декабря. В стране разрешено применение двух вакцин от коронавируса — производства компании Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

Для хранения препарата от Pfizer-BioNTech необходим суперхолод — не менее -70°С, другая вакцина может храниться при температуре до -20°С