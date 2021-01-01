Півтисячі вакцин від COVID-18 зіпсував фармацевт-шкідник у США

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Вакцинація у США триває із ексцесами. ФБР проводить розслідування у зв’язку з псуванням 500 доз вакцини від COVID-19 у Вісконсині.

Спочатку передбачалося, що йдеться про допущену співробітником медичного закладу з мережі Aurora Health Care «ненавмисну помилку», проте пізніше він «визнав, що спеціально дістав вакцину з холодильника», маючи намір її зіпсувати.

Поліція і Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США розслідують випадок, що стався у передмісті Мілуокі. У медичному центрі зіпсувалися 500 доз вакцини від коронавируса компанії Moderna, повідомляє The New York Times.

Йдеться про медичний заклад з мережі Aurora Health Care. Як заявили в середу його представники, раніше на цьому тижні співробітник зазначеного центру дістав ємності з препаратом зі спеціального холодильника і своєчасно їх не повернув.

Працівника звільнено, керівництво мережі сповістило про інцидент влади. Інформація про мотиви вчинку поки не повідомляється.

Зазначається, що фармацевт навмисне дістав з холодильника 500 доз вакцини, знаючи, що при недотриманні температурного режиму препарат втратить ефективність.

У лікарні Aurora Health Care встигли ввести 57 доз, перш ніж стало зрозуміло, як довго вони перебували при кімнатній температурі. Всіх, хто отримав щеплення, повідомили про це.

Фармацевту пред’явлили звинувачення в умисному псуванні вакцини, нанесенні матеріального збитку, а також діях, що створили ризик для здоров’я інших людей. Його мотиви невідомі. Зараз він перебуває у в’язниці округу Озаукі.

Масова вакцинація в США почалася 14 грудня. У країні схвалено застосування двох вакцин від коронавірусу — виробництва компанії Moderna, а також Pfizer і BioNTech.

Для зберігання препарату від Pfizer-BioNTech необхідний суперхолод — не менше -70° С, інша вакцина може зберігатися при температурі до -20° С.