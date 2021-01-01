Правила приезда «скорой», новации в школах и изменение отчества — с чем Украина вошла в 2021 год

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Ракурс

С начала 2021 года в Украине вступают в силу более 100 законов и постановлений. Кареты скорой помощи будут приезжать согласно новых нормативов, в школах введут «шведские столы», а дети смогут легче менять отчество.

«Ракурс» собрал ключевые изменения, которые ждут украинцев с нового года.

Новые правила приезда «скорой»

С 1 января вызовы «скорой» будут распределять не по территориальной принадлежности, как это было раньше, а по состоянию пациента.

К пациенту в критическом состоянии скорая должна прибыть в течение 10 минут с момента обращения. Речь идет о случаях, когда существует прямая угроза жизни человека: сильное кровотечение, отсутствие дыхания, удушье, удар током и тому подобное.

«Скорая» может задержаться только при обстоятельствах, которые не зависят от нее, и не более чем в 25% вызовов. Впоследствии процент пересмотрят.

К пациентам в экстренном состоянии, угрожающем жизни (нарушение сознания, дыхания, кровотечение, подозрение на инфаркт или инсульт) «скорая» должна приехать не более чем за 20 минут. Эти случаи уступают по приоритетности критическим вызовам, где «скорая» должна приехать в течение 10 минут.

В случае неекстрених обращений в службу скорой медицинской помощи диспетчер может посоветовать пациенту обратиться к семейному врачу.

Минздрав предоставил «скорым» три месяца переходного периода для введения новых правил.

Новые санитарные правила для школ

В Министерстве здравоохранения выдали новые санитарные правила для школ, которыми устанавливается следующее:

обязательно наличие внутренних туалетов в помещениях школ;

недопуск к работе работников школ без медосмотра или просроченным медосмотром;

пересадка учеников минимум дважды в год. Учеников, которые часто болеют простудами, ревматизмом, ангинами, рекомендуется сажать в третьем ряду от окна, ближе к внутренней стене;

новые подходы к рассадке и питанию учащихся;

наличие нескольких типов мебели, чтобы школьников можно было сажать за парты, согласно их росту;

официально разрешено подключение к wi-fi;

новые требования к оборудованию: экран компьютера должен быть не менее 15 дюймов, экран ноутбука — 14 дюймов, с мышкой и клавиатурой.

Обновленные правила питания в школах

Другая инициатива МОЗ заработает в украинских школах уже с 1 января. Речь идет о питании учащихся.

С января школьников будут кормить по принципу «шведского стола». Школьники, имеющие справку от врача о тех или иных диетические потребности с установленным соответствующим диагнозом, смогут получать отдельное питание.

Запрещено продавать в школьных буфетах и ​​автоматах чипсы, сухарики, мясные и рыбные продукты промышленного производства, колбасы, сосиски, копченую и соленую рыбу и конфеты.

Также установлен список продуктов, которые должны быть в ежедневном школьном рационе учащихся: злаковые, овощи, фрукты, ягоды и молочные продукты.

Возможность изменения отчество

Отныне украинцы смогут менять свое отчество. Сделать это они смогут с 14 лет, однако с разрешения родителей или опекунов. В случае, если один из них будет против, спор будет решать или орган опеки и попечительства или суд. С 16 лет ребенок может сделать это самостоятельно. Для этого нужно будет обратиться в Центр предоставления административных услуг.

С 16 лет ребенок может изменить свое отчество самостоятельно.