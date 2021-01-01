Правила приїзду "швидкої", новації в школах і зміна по батькові — з чим Україна увійшла в 2021 рік

https://racurs.ua/ua/n148519-pravyla-pryyizdu-shvydkoyi-novaciyi-v-shkolah-i-zmina-po-batkovi-z-chym-ukrayina-uviyshla.html

Ракурс

З початку 2021 року в Україні набирають чинності понад 100 законів та постанов. Авто швидкої допомоги будуть приїздити за новими нормами, в школах запровадять «шведські столи», а діти зможуть легше змінювати по батькові. «Ракурс» зібрав ключові зміни, що чекають на українців з нового року.

Нові правила приїзду «швидкої»

З 1 січня виклики «швидкої» розподілятимуть не за територіальною належністю, як це було раніше, а за станом пацієнта.

До пацієнта у критичному стані швидка має прибути впродовж 10 хвилин з моменту звернення. Йдеться про випадки, коли існує пряма загроза життю людини: сильна кровотеча, відсутність дихання, задуха, удар струмом тощо.

«Швидка» може затриматися тільки за обставин, які не залежать від неї, і не більше ніж у 25% викликів. Згодом відсоток переглянуть.

До пацієнтів у екстреному стані, що загрожує життю (порушення свідомості, дихання, кровотеча, підозра на інфаркт чи інсульт) «швидка» повинна приїхати не більш ніж за 20 хвилин. Ці випадки поступаються пріоритетністю критичним викликам, де «швидка» повинна приїхати впродовж 10 хвилин.

У випадку неекстрених звернень до служби швидкої медичної допомоги диспетчер може порадити пацієнту звернутись до сімейного лікаря.

МОЗ надало «швидким» три місяці перехідного періоду для запровадження нових правил.

Нові санітарні правила для шкіл

У Міністерстві охорони здоров’я видали нові санітарні правила для шкіл, якими встановлюється таке:

обов’язкова наявність внутрішніх туалетів у приміщеннях шкіл;

недопуск до роботи працівників шкіл без медогляду або з протермінованим медоглядом;

пересаджування учнів щонайменше двічі на рік. Учнів, які часто хворіють на застуди, ревматизм, ангіни, рекомендовано садити в третьому ряді, від вікна, ближче до внутрішньої стіни;

нові підходи до розсаджування і харчування учнів;

наявність кількох типів меблів, щоб школярів можна було садити за парти, згідно з їхнім зростом;

офіційно дозволене підключення до wi-fi;

нові вимоги до комп’ютерного обладнання: екран комп’ютера має бути не менше 15 дюймів, екран ноутбука — 14 дюймів, з мишкою і клавіатурою.

Оновлені правила харчування у школах

Інша ініціатива МОЗ запрацює в українських школах вже з 1 січня. Йдеться про харчування учнів.

З січня школярів годуватимуть за принципом «шведського столу». Школярі, які мають довідку від лікаря про ті чи інші дієтичні потреби зі встановленим відповідним діагнозом, зможуть отримувати окреме харчування.

Заборонено продавати у шкільних буфетах та автоматах чіпси, сухарики, м’ясні та рибні продукти промислового виробництва, ковбаси, сосиски, копчену і солену рибу та цукерки.

Також встановлено продукти, які мають бути у щоденному шкільному раціоні учнів: злакові, овочі, фрукти, ягоди та молочні продукти.

Можливість зміни по батькові

Відтепер українці зможуть змінювати своє по батькові. Зробити це вони зможуть з 14 років, проте з дозволу батьків чи опікунів. У випадку, якщо один із них буде проти, спір буде вирішувати або орган опіки та піклування, або суд. З 16 років підліток може зробити це самостійно. Для цього потрібно буде звернутись до Центру надання адміністративних послуг.

З 16 років підліток може змінити своє по батькові самостійно.