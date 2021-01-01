В большинстве регионов Украине 2 января осадков не ожидается, фото: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

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Ракурс

Погода в Украине 2 января без существенных осадков в большинстве регионов.

Только на части Левобережья ночью ожидаются осадки. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 2 января будет без осадков, переменная облачность. Столбики термометров ночью опустятся до 0…+2°, днем — поднимутся до +4…+6°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове в следующие сутки также будет без осадков. Температура воздуха ночью составит −1…+1°, днем — +6…+8°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе также ожидается без осадков. Ночью термометры покажут 0…+2°, днем — +7 …+9°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре будет с дождем ночью и без осадков днем. Синоптики ожидают температуру воздуха 0…+2° ночью и +4…+6° днем. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет со снегом и мокрым снегом ночью и без осадков днем. Ночью ожидается температура 0…+2°, днем — +2…+4°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 2 января будет без осадков. Ночью температура составит 0…+2°, днем воздух прогреется до +6…+8°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.