У більшості регіонів України 2 січня опади не очікуються, фото: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

https://racurs.ua/ua/n148530-bez-opadiv-u-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-2-sichnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 2 січня буде без істотних опадів у більшості регіонів.

Лише в частині Лівобережжя вночі очікуються опади. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 2 січня буде без опадів, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…+2°, вдень — піднімуться до +4…+6°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові наступної доби також буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме −1…+1°, вдень — +6…+8°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі також очікується без опадів. Вночі термометри покажуть 0…+2°, вдень — +7…+9°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода у Дніпрі буде з дощем вночі та без опадів вдень. Синоптики очікують температуру повітря 0…+2° вночі та +4…+6° вдень. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде зі снігом та мокрим снігом вночі та без опадів вдень. Вночі очікується температура 0…+2°, вдень — +2…+4°. Вітер західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 2 січня буде без опадів. Вночі температура становитиме 0…+2°, вдень повітря прогріється до +6…+8°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві буде досить спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.