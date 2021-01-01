Без опадів у більшості регіонів — погода в Україні на 2 січня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n148530-bez-opadiv-u-bilshosti-regioniv-pogoda-v-ukrayini-2-sichnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 2 січня буде без істотних опадів у більшості регіонів.
Лише в частині Лівобережжя вночі очікуються опади. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Погода в Києві 2 січня буде без опадів, мінлива хмарність. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…+2°, вдень — піднімуться до +4…+6°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода у Львові наступної доби також буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме −1…+1°, вдень — +6…+8°. Вітер південний, 5−10 м/с.
Погода в Одесі також очікується без опадів. Вночі термометри покажуть 0…+2°, вдень — +7…+9°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода у Дніпрі буде з дощем вночі та без опадів вдень. Синоптики очікують температуру повітря 0…+2° вночі та +4…+6° вдень. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода в Харкові буде зі снігом та мокрим снігом вночі та без опадів вдень. Вночі очікується температура 0…+2°, вдень — +2…+4°. Вітер західний, 5−10 м/с.
Погода на Закарпатті 2 січня буде без опадів. Вночі температура становитиме 0…+2°, вдень повітря прогріється до +6…+8°. Вітер південний, 5−10 м/с.
Геомагнітний стан у Києві буде досить спокійним, протягом доби очікуються лише невеликі збурення.