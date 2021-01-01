Супрун «йде» з Facebook та залишає українцям останню пораду

Уляна Супрун, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n148529-suprun-yde-z-facebook-ta-zalyshaie-ukrayincyam-ostannu-poradu.html

Ракурс

Уляна Супрун, колишній виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України, сьогодні, 1 січня, заявила, що припиняє вести свою сторінку у соцмережі Facebook.

Супрун під час перебування на посаді та після припинення повноважень уряду Володимира Гройсмана публікувала на своїй сторінці у Фейсбуці медичні поради та оцінки щодо ситуації у медичній сфері в Україні.

У перший день нового року публікую на своїй facebook-сторінці останній пост, — зазначила вона.

Також Супрун у цьому повідомленні дала українцям «останню пораду»:

Українці — непереможні. Конфліктуйте і не робіть компромісів зі злом. Думайте про суспільство та країну, а не лише про себе. Ухвалюйте рішення так, наче цього більше ні від кого очікувати.

Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший, — додала вона.



Нагадаємо, наприкінці листопада Супрун відреагувала на критику з боку чинного керівництва Міністерства охорони здоров’я України.