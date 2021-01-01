Супрун «уходит» с Facebook и оставляет украинцам последний совет

Уляна Супрун, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/n148529-suprun-uhodit-s-facebook-i-ostavlyaet-ukraincam-posledniy-sovet.html

Ракурс

Уляна Супрун, бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины, сегодня, 1 января, заявила, что прекращает вести свою страницу в соцсети Facebook.

Супрун во время пребывания в должности и после прекращения полномочий правительства Владимира Гройсмана публиковала на своей странице в Фейсбуке медицинские советы и оценки по ситуации в медицинской сфере в Украине.

В первый день нового года публикую на своей facebook-странице последний пост, — отметила она.

Также Супрун в этом сообщении дала украинцам «последний совет»:

Украинцы — непобедимы. Конфликтуйте и не делайте компромиссов со злом. Думайте об обществе и стране, а не только о себе. Принимайте решения так, как этого больше ни от кого ожидать.

Возьмите ответственность за все, что происходит вокруг, и не ждите, что это сделает кто-то другой, — добавила она.



Напомним, в конце ноября Супрун отреагировала на критику со стороны действующего руководства Министерства здравоохранения Украины.