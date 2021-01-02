От оседания почвы к 2040 году пострадает пятая часть населения Земли. Фото: depositphotos.com

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Оседание почвы может коснуться 19% населения Земли к 2040 году.

Многие города в разных концах света могут пострадать от сильных наводнений, если не принять нужные меры. Например, в индонезийском городе Джакарта за последние 10 лет земля осела более чем на 2,5 м. Из-за этого столицу перенесли на остров Борнео. В Европе из-за проседания грунта 25% территории Нидерландов находится ниже уровня моря. Об этом говорится в новом исследовании ЮНЕСКО, передает Guardian.

По словам ведущего научного сотрудника Херардо Эррера-Гарсии, проседание земли происходит из-за того, что в засушливых районах, которые плотно заселены, люди начинают откачивать воду из-под земли для орошения сельскохозяйственных культур. Это приводит к тому, что поверхность Земли проседает.

А из-за отсутствия надлежащих правил откачки воды и быстрого темпа роста населения, ситуация только ухудшается. За последние полвека в Иране численность населения выросла вдвое, а откачка подземных вод остается нерегулируемой. Из-за этого иранские города оседают на 25 см каждый год.

Ученые создали универсальную модель, позволяющую предсказать, какие районы наиболее подвержены риску оседания. Оказалось, что это глобальная проблема, поскольку из-за потепления, засухи становятся все более частыми по всему миру. Учитывая, что в следующем веке уровень моря поднимется до метра, все больше прибрежных городов столкнутся с проблемами затопления.

При этом авторы исследования не теряют оптимизм, поскольку уверены, что проблема оседания может легко контролироваться с помощью технологий — спутникового наблюдения и специальных радаров. Ученые призывают страны мира создать политику правильной откачки воды, поскольку уже некоторые страны, например, Япония, успешно борются с этой проблемой — японское правительство ввело ограничения объема выкачивания грунтовых вод.

Напомним, ученые прогнозируют, что леса, которые находятся в Южной Америке в бассейне реки Амазонки и занимают площадь в 5 тыс. 500 кв. км, до 2064 года превратятся в засушливую равнину. Оказалось, что причина уничтожения лесов в Амазонии не только в изменении климата, но и из-за масштабной вырубки лесов.