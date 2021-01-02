Від осідання ґрунту до 2040 року постраждає п'ята частина населення Землі. Фото: depositphotos.com

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Осідання суші може торкнутися 19% населення Землі до 2040 року.

Багато міст у різних кінцях світу можуть постраждати від сильних повеней, якщо не вжити потрібних заходів. Наприклад, в індонезійському місті Джакарта за останні 10 років земля осіла більш ніж на 2,5 м. Через це столицю перенесли на острів Борнео. У Європі через просідання ґрунту 25% території Нідерландів знаходиться нижче рівня моря. Про це йдеться у новому дослідженні ЮНЕСКО, передає Guardian.

За словами провідного наукового співробітника Херардо Еррера-Гарсії, просідання землі відбувається через те, що в посушливих районах, які щільно заселені, люди починають відкачувати воду з-під землі для зрошення сільськогосподарських культур. Це призводить до того, що поверхня землі просідає.

А через відсутність належних правил відкачування води і швидкого темпу зростання населення, ситуація тільки погіршується. За останні півстоліття в Ірані кількість населення зросла вдвічі, а відкачування підземних вод залишається нерегульованим. Через це іранські міста осідають на 25 см щороку.

Науковці створили універсальну модель, що дозволяє передбачити, які райони найбільш схильні до ризику осідання. Виявилося, що це глобальна проблема, оскільки через потепління, посухи стають все більш частими по всьому світу. Враховуючи, що в наступному столітті рівень моря підніметься до метра, все більше прибережних міст зіткнуться з проблемами затоплення.

При цьому автори дослідження не втрачають оптимізму, оскільки впевнені, що проблема осідання може легко контролюватися за допомогою технологій — супутникового спостереження та спеціальних радарів. Науковці закликають країни світу створити політику правильного відкачування води, оскільки вже деякі країни, наприклад Японія, успішно борються з цією проблемою — японський уряд ввів обмеження обсягу викачування ґрунтових вод.

Нагадаємо, науковці прогнозують, що ліси, котрі знаходяться в Південній Америці у басейні річки Амазонки й займають площу в 5 тис. 500 кв. км, до 2064 року перетворяться на посушливу рівнину. Виявилося, що причина знищення лісів в Амазонії не лише в зміні клімату, але й через масштабну вирубку лісів.