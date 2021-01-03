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ДТП на дороге М-06 произошло поздно вечером 2 января, фото: «Варта»
В ДТП на Львовщине пострадали девять человек (ФОТО)https://racurs.ua/n148566-v-dtp-na-lvovschine-postradali-devyat-chelovek-foto.htmlРакурс
На Львовщине вчера, 2 января, около 23.05, произошло ДТП, в результате которого были травмированы девять человек.
Инцидент произошел на автодороге М-06 сообщением «Киев-Чоп» в селе Пасеки-Зубрицк, Пустомытовского района, сообщает пресс-служба полиции Львовщины.
Отмечается, что ДТП спровоцировал 26-летний водитель легковушки BMW, который, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, которым управлял 36-летний житель Луцка.
В результате ДТП за медпомощью обратились восемь пассажиров автобуса (из них четверо — несовершеннолетние), все жители Волыни. После обследования были госпитализированы 17-летняя пассажирка микроавтобуса и травмированный водитель BMW.
Обстоятельства инцидента устанавливаются, по факту нарушения правил безопасности дорожного движения открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса.
Напомним, в полиции недавно рассказали, сколько ДТП зафиксировали на Киевщине в первый день 2021 года.
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