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ДТП на дорозі М-06 сталося пізно ввечері 2 січня, фото: «Варта»
У ДТП на Львівщині травмувалися дев’ять осіб (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n148566-u-dtp-na-lvivschyni-travmuvalysya-dev-yat-osib-foto.htmlРакурс
На Львівщині вчора, 2 січня, близько 23.05, сталося ДТП, в результаті якої травмувалися дев’ять осіб.
Інцидент стався на автодорозі М-06 сполученням «Київ-Чоп» у селі Пасіки-Зубрицьк, Пустомитівського району, повідомляє прес-служба поліції Львівщини.
Зазначається, що ДТП спровокував 26-річний водій легковика BMW, котрий, не впоравшись зі керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, яким керував 36-річний житель Луцька.
В результаті ДТП за меддопомогою звернулися восьмеро пасажирів автобуса (з них четверо — неповнолітні), усі мешканці Волині. Після обстеження було госпіталізовано 17-річну пасажирку мікроавтобуса та травмованого водія BMW.
Обставини інциденту встановлюються, за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, у поліції нещодавно розповіли, скільки ДТП зафіксували на Київщині в перший день 2021 року.
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