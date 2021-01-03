ДТП на дорозі М-06 сталося пізно ввечері 2 січня, фото: «Варта»

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Ракурс

На Львівщині вчора, 2 січня, близько 23.05, сталося ДТП, в результаті якої травмувалися дев’ять осіб.

Інцидент стався на автодорозі М-06 сполученням «Київ-Чоп» у селі Пасіки-Зубрицьк, Пустомитівського району, повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

Зазначається, що ДТП спровокував 26-річний водій легковика BMW, котрий, не впоравшись зі керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, яким керував 36-річний житель Луцька.

В результаті ДТП за меддопомогою звернулися восьмеро пасажирів автобуса (з них четверо — неповнолітні), усі мешканці Волині. Після обстеження було госпіталізовано 17-річну пасажирку мікроавтобуса та травмованого водія BMW.

Обставини інциденту встановлюються, за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у поліції нещодавно розповіли, скільки ДТП зафіксували на Київщині в перший день 2021 року.