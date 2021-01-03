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Ракурс
В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Киеве за сутки унес жизни более 20 человек (ИНФОГРАФИКА)

3 янв 2021, 12:58
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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За прошедшие сутки, 2 января, в столице обнаружили еще 370 больных коронавирусной болезнью COVID-19, из них 50 медиков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев заболевания:

  • 216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;
  • пять девочек в возрасте от шести месяцев до 14 лет;
  • 143 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;
  • шесть мальчиков в возрасте от одного до 12 лет.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в таких районах столицы:

  • Дарницком — 110 случаев;
  • Днепровском — 52 случая;
  • Деснянском — 46 случаев.

В больницы Киева госпитализировали 46 пациентов. В то же время выздоровел за сутки 181 больной.

За сутки в Киеве зафиксирован 21 летальный случай среди больных коронавирусом.

За все время эпидемии COVID-19 в Киеве:


  • выявлены более 113 тыс. случаев заболевания;
  • умерли 1 тыс. 963 больных;
  • выздоровели более 40,2 тыс. человек.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, всего в Украине 2 января были официально зафиксированы более 4,5 тыс. новых случаев коронавируса, в то время как выздоровели за сутки 6,25 тыс. больных.

Источник: Ракурс


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