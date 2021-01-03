В Киеве продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n148567-koronavirus-v-kieve-za-sutki-unes-jizni-bolee-20-chelovek-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За прошедшие сутки, 2 января, в столице обнаружили еще 370 больных коронавирусной болезнью COVID-19, из них 50 медиков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев заболевания:

216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;

пять девочек в возрасте от шести месяцев до 14 лет;

143 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;

шесть мальчиков в возрасте от одного до 12 лет.

Больше всего случаев заболевания зафиксировали в таких районах столицы:

Дарницком — 110 случаев;

Днепровском — 52 случая;

Деснянском — 46 случаев.

В больницы Киева госпитализировали 46 пациентов. В то же время выздоровел за сутки 181 больной.

За сутки в Киеве зафиксирован 21 летальный случай среди больных коронавирусом.

За все время эпидемии COVID-19 в Киеве:

выявлены более 113 тыс. случаев заболевания;

умерли 1 тыс. 963 больных;

выздоровели более 40,2 тыс. человек.

Напомним, всего в Украине 2 января были официально зафиксированы более 4,5 тыс. новых случаев коронавируса, в то время как выздоровели за сутки 6,25 тыс. больных.