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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса
Коронавирус в Киеве за сутки унес жизни более 20 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n148567-koronavirus-v-kieve-za-sutki-unes-jizni-bolee-20-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За прошедшие сутки, 2 января, в столице обнаружили еще 370 больных коронавирусной болезнью COVID-19, из них 50 медиков.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Среди новых случаев заболевания:
- 216 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;
- пять девочек в возрасте от шести месяцев до 14 лет;
- 143 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;
- шесть мальчиков в возрасте от одного до 12 лет.
Больше всего случаев заболевания зафиксировали в таких районах столицы:
- Дарницком — 110 случаев;
- Днепровском — 52 случая;
- Деснянском — 46 случаев.
В больницы Киева госпитализировали 46 пациентов. В то же время выздоровел за сутки 181 больной.
За сутки в Киеве зафиксирован 21 летальный случай среди больных коронавирусом.
За все время эпидемии COVID-19 в Киеве:
- выявлены более 113 тыс. случаев заболевания;
- умерли 1 тыс. 963 больных;
- выздоровели более 40,2 тыс. человек.
Напомним, всего в Украине 2 января были официально зафиксированы более 4,5 тыс. новых случаев коронавируса, в то время как выздоровели за сутки 6,25 тыс. больных.
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