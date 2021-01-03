У Києві триває епідемія коронавірусу

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Коронавірус у Києві продовжує поширюватися. За минулу добу, 2 січня, у столиці виявили ще 370 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 50 медиків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків захворювання:

216 жінок віком від 19 до 82 років;

п’ять дівчаток віком від шести місяців до 14 років;

143 чоловіки віком від 18 до 93 років;

шість хлопчиків віком від одного до 12 років.

Найбільше випадків захворювання зафіксували в таких районах столиці:

Дарницькому — 110 випадків;

Дніпровському — 52 випадки;

Деснянському — 46 випадків.

До лікарень Києва госпіталізували 46 пацієнтів. Водночас одужав за добу 181 хворий.

За добу в Києві зафіксовано 21 летальний випадок серед хворих на коронавірус.

За весь час епідемії COVID-19 у Києві:

виявлено понад 113 тис. випадків захворювання;

померли 1 тис. 963 хворих;

одужали понад 40,2 тис. осіб.

Нагадаємо, загалом в Україні 2 січня було офіційно зафіксовано понад 4,5 тис. нових випадків коронавірусу, в той час як одужали за добу 6,25 тис. хворих.