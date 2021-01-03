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У Києві триває епідемія коронавірусу
Коронавірус у Києві за добу забрав життя понад 20 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148567-koronavirus-u-kyievi-za-dobu-zabrav-jyttya-ponad-20-osib-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує поширюватися. За минулу добу, 2 січня, у столиці виявили ще 370 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 50 медиків.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Серед нових випадків захворювання:
- 216 жінок віком від 19 до 82 років;
- п’ять дівчаток віком від шести місяців до 14 років;
- 143 чоловіки віком від 18 до 93 років;
- шість хлопчиків віком від одного до 12 років.
Найбільше випадків захворювання зафіксували в таких районах столиці:
- Дарницькому — 110 випадків;
- Дніпровському — 52 випадки;
- Деснянському — 46 випадків.
До лікарень Києва госпіталізували 46 пацієнтів. Водночас одужав за добу 181 хворий.
За добу в Києві зафіксовано 21 летальний випадок серед хворих на коронавірус.
За весь час епідемії COVID-19 у Києві:
- виявлено понад 113 тис. випадків захворювання;
- померли 1 тис. 963 хворих;
- одужали понад 40,2 тис. осіб.
Нагадаємо, загалом в Україні 2 січня було офіційно зафіксовано понад 4,5 тис. нових випадків коронавірусу, в той час як одужали за добу 6,25 тис. хворих.
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