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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу

Коронавірус у Києві за добу забрав життя понад 20 осіб (ІНФОГРАФІКА)

3 січ 2021, 12:58
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Коронавірус у Києві продовжує поширюватися. За минулу добу, 2 січня, у столиці виявили ще 370 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 50 медиків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків захворювання:

  • 216 жінок віком від 19 до 82 років;
  • п’ять дівчаток віком від шести місяців до 14 років;
  • 143 чоловіки віком від 18 до 93 років;
  • шість хлопчиків віком від одного до 12 років.

Найбільше випадків захворювання зафіксували в таких районах столиці:

  • Дарницькому — 110 випадків;
  • Дніпровському — 52 випадки;
  • Деснянському — 46 випадків.

До лікарень Києва госпіталізували 46 пацієнтів. Водночас одужав за добу 181 хворий.

За добу в Києві зафіксовано 21 летальний випадок серед хворих на коронавірус.

За весь час епідемії COVID-19 у Києві:


  • виявлено понад 113 тис. випадків захворювання;
  • померли 1 тис. 963 хворих;
  • одужали понад 40,2 тис. осіб.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, загалом в Україні 2 січня було офіційно зафіксовано понад 4,5 тис. нових випадків коронавірусу, в той час як одужали за добу 6,25 тис. хворих.

Джерело: Ракурс


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