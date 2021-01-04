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Кирилл Тимошенко, фото: «Новое время»

Куратор «Большого строительства» приобрел особняк под Киевом — СМИ (ФОТО)

4 янв 2021, 20:40
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Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса президента, который курирует проект «Большое строительство», в начале этого года приобрел расположенный в элитном коттеджном городке под Киевом особняк.

Особняк площадью 354 кв. м и 27 соток земли, расположенный в коттеджном городке «Альпийка» вблизи села Подгорцы, был оформлен на жену Тимошенко Елену 2 января 2021 года, сообщает издание «Страна» со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, семья Тимошенко «положила глаз» на этот особняк еще летом. Они присмотрели двухэтажный дом проекта «Зальцбург».

Куратор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко, приобрел особняк под Киевом, фото: «Страна»

Куратор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко, приобрел особняк под Киевом, фото: «Страна»

Куратор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко, приобрел особняк под Киевом, фото: «Страна»

В этом городке на территории площадью 11 га вокруг озера расположены полсотни домов. 90% из которых уже раскуплены.

Отмечается, что стоимость этого особняка составляет не менее 10 млн грн. У семьи Тимошенко такие средства есть. Так, только в наличных он с женой держит 1,3 млн долл. США. Еще около 100 тыс. долл. у супругов есть на депозитах.


Сейчас семья Тимошенко живет в новостройке на улице Коперника в Киеве, рядом с которым расположены кинотеатр и Лукьяновское СИЗО.

Фото: «Страна»


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