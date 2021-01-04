Кирилл Тимошенко, фото: «Новое время»

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Кирилл Тимошенко, заместитель главы Офиса президента, который курирует проект «Большое строительство», в начале этого года приобрел расположенный в элитном коттеджном городке под Киевом особняк.

Особняк площадью 354 кв. м и 27 соток земли, расположенный в коттеджном городке «Альпийка» вблизи села Подгорцы, был оформлен на жену Тимошенко Елену 2 января 2021 года, сообщает издание «Страна» со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, семья Тимошенко «положила глаз» на этот особняк еще летом. Они присмотрели двухэтажный дом проекта «Зальцбург».

В этом городке на территории площадью 11 га вокруг озера расположены полсотни домов. 90% из которых уже раскуплены.

Отмечается, что стоимость этого особняка составляет не менее 10 млн грн. У семьи Тимошенко такие средства есть. Так, только в наличных он с женой держит 1,3 млн долл. США. Еще около 100 тыс. долл. у супругов есть на депозитах.

Сейчас семья Тимошенко живет в новостройке на улице Коперника в Киеве, рядом с которым расположены кинотеатр и Лукьяновское СИЗО.