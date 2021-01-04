Кирило Тимошенко, фото: «Новое время»

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Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу президента, котрий курує проект «Велике будівництво», на початку цього року придбав розташований в елітному котеджному містечку поблизу Києва маєток.

Маєток площею 354 кв. м та 27 соток землі, розташований у котеджному містечку «Альпійка» поблизу села Підгірці, був оформлений на дружину Тимошенка Олену 2 січня 2021 року, повідомляє видання «Страна» з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією видання, родина Тимошенків «поклала око» на цей маєток ще влітку. Вони пригледіли двоповерховий будинок проекту «Зальцбург».

У цьому місті на території площею 11 га навколо джерельного озера розташовані півсотні будинків. 90% з яких вже розкуплені.

Зазначається, що вартість цього маєтку становить щонайменше 10 млн грн. У родини Тимошенків такі кошти є. Так, лише в готівці він з дружиною тримає 1,3 млн дол. США. Ще близько 100 тис. дол. у подружжя є на депозитах.

Наразі родина Тимошенків живе в новобудові на вулиці Коперника у Києві, поруч з яким розташовані кінотеатр та Лук’янівське СІЗО.