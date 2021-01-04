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Кирило Тимошенко, фото: «Новое время»

Куратор «Великого будівництва» придбав маєток під Києвом — ЗМІ (ФОТО)

4 січ 2021, 20:40
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Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу президента, котрий курує проект «Велике будівництво», на початку цього року придбав розташований в елітному котеджному містечку поблизу Києва маєток.

Маєток площею 354 кв. м та 27 соток землі, розташований у котеджному містечку «Альпійка» поблизу села Підгірці, був оформлений на дружину Тимошенка Олену 2 січня 2021 року, повідомляє видання «Страна» з посиланням на інформовані джерела.

За інформацією видання, родина Тимошенків «поклала око» на цей маєток ще влітку. Вони пригледіли двоповерховий будинок проекту «Зальцбург».

Куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко, придбав маєток поблизу Києва, фото: «Страна»

Куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко, придбав маєток поблизу Києва, фото: «Страна»

Куратор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко, придбав маєток поблизу Києва, фото: «Страна»

У цьому місті на території площею 11 га навколо джерельного озера розташовані півсотні будинків. 90% з яких вже розкуплені.

Зазначається, що вартість цього маєтку становить щонайменше 10 млн грн. У родини Тимошенків такі кошти є. Так, лише в готівці він з дружиною тримає 1,3 млн дол. США. Ще близько 100 тис. дол. у подружжя є на депозитах.


Наразі родина Тимошенків живе в новобудові на вулиці Коперника у Києві, поруч з яким розташовані кінотеатр та Лук’янівське СІЗО.

Фото: «Страна»


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