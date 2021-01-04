Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ГБР направило в Польшу подозрение экс-руководителю «Укравтодора», фото: Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры

Подозрение в Польшу отправило ГБР на экс-руководителя «Укравтодора»

4 янв 2021, 21:23
999

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Польшу письменное уведомление о подозрении для вручения бывшему исполняющему обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что Новака подозревают в умышленном невыполнении решения суда (ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса).

В ГБР отмечают, что чиновник в течение 2017−2019 годов умышленно не выполнял решения местного и Верховного судов Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог одной из областей и активно препятствовал выполнению этих решений.

Из-за этого на Государственное агентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы, — подчеркивают в ГБР.

Новак 30 сентября 2019 года подал в отставку по собственному желанию и уехал в Польшу, где его впоследствии задержали по обвинению в коррупции.


В Офисе генпрокурора отмечают, что Новаку за это правонарушение грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Напомним, осенью 2020 года у Новака следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили тайник с 1 млн долл. США.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров