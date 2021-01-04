ДБР направило до Польщі підозру екс-керівнику «Укравтодору», фото: Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури

https://racurs.ua/ua/n148622-pidozru-do-polschi-vidpravylo-dbr-na-eks-kerivnyka-ukravtodoru.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) направило до Польщі письмове повідомлення про підозру для вручення колишньому виконувачу обов’язків голови Держагентства автомобільних доріг України Славоміру Новаку.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що Новака підозрюють в умисному невиконанні рішення суду (ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу).

У ДБР зазначають, що посадовець впродовж 2017−2019 років умисно не виконував рішення місцевого та Верховного судів України про поновлення на посаді начальника Служби автомобільних доріг однієї з областей та активно перешкоджав виконанню цих рішень.

Через це на Державне агентство автомобільних доріг України накладено штрафи, — наголошують у ДБР.

Новак 30 вересня 2019 року подав у відставку за власним бажанням і виїхав до Польщі, де його згодом затримали за звинуваченнями у корупції.

В Офісі генпрокурора зазначають, що Новаку за це правопорушення загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Нагадаємо, восени 2020 року у Новака слідчі Центрального антикорупційного бюро Польщі виявили схованку з 1 млн дол. готівки.