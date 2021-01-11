Древнее надгробие «Пресвятой Марии» нашли в Израиле. Скриншот из видео

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Ракурс

Надгробный камень «Пресвятой Марии» нашли на юге Израиля.

Артефакт нашел один из работников, который убирал на территории национального парка «Ницана». Мужчина сфотографировал камень и забрал его с собой, а затем передал представителям власти. Об этом сообщает местный ресурс Naaretz.

По словам археолога Тали Эриксон-Джини из израильского Управления древностей, на момент смерти Марии, исследуемый район был большим христианским поселением в V и VI вв. Специалисты предполагают, что это надгробие должны были разместить на одном из христианских кладбищ, что окружают древнее поселение. Не исключено, что теперь исследователи найдут и другие могилы, о которых сейчас почти ничего неизвестно.

Отмечается, что город в парке Ницана был основан в I в. до н. э. как дорожная станция на торговом пути. К V и VI вв. в здесь появились церкви, военная крепость, монастырь и перевалочная станция для христианских паломников. Ученые считают, что к концу VI в. чума и вулканическая зима заставила жителей покинуть город. Впоследствии здесь появились исламские поселения, которые также были заброшены к X в.

Напомним, в ноябре 2020 года археологи раскопали останки роскошного дворца римского императора Калигулы под офисным зданием в центре Рима. Во время раскопок ученые нашли сад с фонтанами, а также экзотический зверинец.