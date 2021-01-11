Стародавній надгробок «Пресвятої Марії» знайшли в Ізраїлі. Скріншот із відео

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Ракурс

Надгробний камінь «Пресвятої Марії» знайшли на півдні Ізраїлю.

Артефакт знайшов один із працівників, який прибирав на території Національного парку «Ніцана». Чоловік сфотографував камінь та забрав його з собою, а згодом передав представникам влади. Про це повідомляє місцевий ресурс Naaretz.

За словами археолога Талі Еріксон-Джині з ізраїльського Управління старожитностей, на момент смерті Марії, досліджуваний район був великим християнським поселенням у V і VI ст. Фахівці припускають, що цей надгробок повинні були розмістити на одному з християнських кладовищ, що оточують стародавнє поселення. Не виключено, що тепер дослідники знайдуть й інші могили, про які зараз майже нічого невідомо.

Зазначається, що місто в парку Ніцана було засноване в I ст. до н. е. як дорожня станція на торговому шляху. До V і VI ст. в тут з’явилися церкви, військова фортеця, монастир і перевалочна станція для християнських паломників. Науковці вважають, що до кінця VI ст. чума і вулканічна зима змусила мешканців покинути місто. Згодом тут з’явилися ісламські поселення, які також були занедбані до X ст.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року археологи розкопали рештки розкішного палацу римського імператора Калігули під офісною будівлею в центрі Рима. Під час розкопок науковці знайшли сад з фонтанами, а також екзотичний звіринець.