12 января отмечают день Анисии Зимней. Фото: Татьяна Дяченко

https://racurs.ua/n148893-12-yanvarya-otmechaut-den-anisii-zimney-i-den-skazochno-dikih-ludey.html

Ракурс

12 января православный праздник Анисии Солунской, пострадавшей за веру при императоре Максимиане, а сама мученица выросла в христианской семье из греческого города Салоники.

В народном календаре этот день назван Анисия Зимняя, или Порезуха — когда-то наши предки 12 января резали гусей и свиней к щедрому вечеру и к празднику Василия. Также считалось, что 12 января можно принимать подарки от чужих или малознакомых людей.

Народные приметы на 12 января:

На Анисию воробей громко чирикает — жди оттепели.

Западный ветер — в реках будет много рыбы.

Пошел снег — лето будет дождливым и пасмурным.

В мире 12 января отмечают неофициальный праздник современных дикарей — День сказочно диких людей. Также празднуется Всемирный день дочери, Международный день «Поцелуй для рыжего» и Национальный день фармацевта в США.

12 января в истории:

1939 год — в Полтаве начали курсировать первые такси.

1964 год — Папа Римский Павел VI назначил митрополита Иосифа Слепого членом Конгрегации для Восточной церкви.

1998 год — 19 стран-членов Евросоюза подписали протокол о запрете клонирования человека.

12 января День ангела отмечают Онисия, Макар, Ирина, Антон, Федосея, Лев и Ярина.

Напомним, 10 января в Украине праздновали Домочадцев день или День Игнатия. В этот день православные верующие собирались дома всей семьей, чтобы поужинать и пообщаться.