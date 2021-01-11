12 січня відзначають день Анисії Зимової. Фото: Тетяна Дяченко

https://racurs.ua/ua/n148893-12-sichnya-vidznachaut-den-anysiyi-zymovoyi-ta-den-kazkovo-dykyh-ludey.html

Ракурс

12 січня православне свято Анисії Солунської, яка постраждала за віру при імператорі Максиміані, а сама мучениця виросла в християнській родині з грецького міста Салоніки.

У народному календарі цей день названий Анисія Зимова, або Порезуха — колись наші пращури 12 січня різали гусей та свиней до щедрого вечора та до свята Василя. Також вважалося, що 12 січня можна приймати подарунки від чужих або малознайомих людей.

Народні прикмети на 12 січня:

На Анисію горобець голосно цвірінчить — чекай відлиги.

Західний вітер — у річках буде багато риби.

Пішов сніг — літо буде дощовим і похмурим.

У світі 12 січня відзначають неофіційне свято сучасних дикунів — День казково диких людей. Також святкується Всесвітній день доньки, Міжнародний день «Поцілунок для рудого» та Національний день фармацевта в США.

12 січня в історії:

1939 рік — у Полтаві почали курсувати перші таксі.

1964 рік — Папа Римський Павло VI призначив митрополита Йосипа Сліпого членом конгрегації для Східної церкви.

1998 рік — 19 країн-членів Євросоюзу підписали протокол про заборону клонування людини.

12 січня День ангела відзначають Онисія, Макар, Ірина, Антон, Федосія, Лев та Ярина.

Нагадаємо, 10 січня в Україні святкували Домочадців день або День Ігнатія. У цей день православні віряни збиралися вдома всією сім'єю, щоб повечеряти та поспілкуватися.