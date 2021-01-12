Чрезвычайное положение в Вашингтоне ввел Трамп

https://racurs.ua/n148897-chrezvychaynoe-polojenie-v-vashingtone-vvel-tramp.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, одобрил введение чрезвычайного положения в столице страны Вашингтоне с целью обеспечения защиты церемонии инаугурации победителя президентских выборов Джо Байдена.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Белого дома.

Трамп объявил, что в округе Колумбия вводится чрезвычайное положение, и приказал направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города по реагированию на ситуацию, которая возникла в связи с 59-й инаугурацией президента с 11 по 24 января, — говорится в сообщении.

Министерство внутренней безопасности США и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) будут координировать свои действия по оказанию помощи. Инаугурация Байдена состоится 20 января.

Накануне мэр Вашингтона Мюриэль Боузер направила президенту письмо с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию, а также выделить дополнительные средства на обеспечение защиты церемонии инаугурации Джо Байдена. Из-за опасений повторения столкновений в Вашингтоне Боузер просила усилить отряды Национальной гвардии.

На основе последних событий и оценок разведки, мы должны подготовиться к появлению в Вашингтоне больших групп тренированных и вооруженных экстремистов, — говорится в письме.



Напомним, Федеральное бюро расследований США предупредило правоохранительные органы штатов и местных органов об угрозах насилия со стороны правых экстремистов во время серии протестов, запланированных в январе в Вашингтоне и в столицах штатов.

6 января при утверждении Конгрессом результатов президентских выборов сторонники Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибло четверо протестующих и полицейский. Впоследствии конгрессмены вернулись к работе и утвердили Байдена победителем выборов. Трамп пообещал спокойно передать власть Байдену, но заявил, что не придет на инаугурацию. Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Трампа от должности.