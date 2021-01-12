Надзвичайний стан у Вашингтоні запровадив Трамп

https://racurs.ua/ua/n148897-nadzvychaynyy-stan-u-vashyngtoni-zaprovadyv-tramp.html

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Дональд Трамп, президент США, схвалив запровадження надзвичайного стану у столиці країни Вашингтоні з метою забезпечення захисту церемонії інавгурації переможця президентських виборів Джо Байдена.

Відповідна заява оприлюднена на сайті Білого дому.

Трамп оголосив, що в окрузі Колумбія запроваджується надзвичайний стан, та наказав направити федеральну допомогу у доповнення до зусиль міста реагувати на надзвичайну ситуацію, яка виникла у зв’язку із 59-ю інавгурацією президента з 11 по 24 січня, — йдеться у повідомленні.

Міністерство внутрішньої безпеки США та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) координуватимуть свої дії щодо надання допомоги. Інавгурація Байдена відбудеться 20 січня.

Напередодні мер Вашингтона Мюріель Боузер надіслала президенту листа з проханням оголосити надзвичайну ситуацію, а також виділити додаткові кошти на забезпечення захисту церемонії інавгурації Джо Байдена. Через побоювання повторення сутичок у Вашингтоні Боузер просила посилити загони Національної гвардії.

На основі останніх подій та оцінок розвідки, ми маємо підготуватися до появи у Вашингтоні великих груп тренованих і озброєних екстремістів, — йдеться у листі.



Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань США попередило правоохоронні органи штатів та місцевих органів про загрози насильства з боку правих екстремістів під час серії протестів, запланованих у січні у Вашингтоні та в столицях штатів.

6 січня під час затвердження Конгресом результатів президентських виборів прихильники Трампа увірвалися до Капітолію. Внаслідок штурму загинуло четверо протестувальників і поліцейський. Згодом конгресмени повернулися до роботи і затвердили Байдена переможцем виборів. Трамп пообіцяв спокійно передати владу Байдену, але заявив, що не прийде на інавгурацію. Демократи з Палати представників Конгресу США підготували проект, яким закликають віце-президента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції та достроково відсторонити Трампа від посади.