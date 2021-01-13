РПЦ устроила цирк со зверьми в нацистской форме

https://racurs.ua/n148951-rpc-ustroila-cirk-s-kozlom-i-obezyanoy-v-nacistskoy-forme-video.html

Ракурс

РПЦ устроила цирк со зверьми в нацистской форме — Ижевская и Удмуртская епархия Российской православной церкви заказала цирковое представление, в котором участвовали дрессировщики в форме Красной армии, а также обезьяна в похожей на нацистскую форме и козлы со свастиками на попонах. Прокуратура Удмуртии начала проверку по факту демонстрации нацистской символики в здании государственного цирка.

9 января в соцсетях были обнародованы кадры выступления в цирке Ижевска. На видео дрессировщики-красноармейцы выводили на арену обезьян-нацистов и козлов со свастиками.

В свою очередь, в Удмуртcкой епархии считают, что представление не нарушает закон, запрещающий демонстрацию нацистской атрибутики. В цирке подтвердили, что представление было организовано по заказу местной епархии, а в его сценарии «присутствовал исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории Российского и Советского государства».