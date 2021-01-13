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Ракурс
РПЦ устроила цирк со зверьми в нацистской форме

РПЦ устроила цирк с козлом и обезьяной в нацистской форме (ВИДЕО)

13 янв 2021, 11:18
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РПЦ устроила цирк со зверьми в нацистской форме — Ижевская и Удмуртская епархия Российской православной церкви заказала цирковое представление, в котором участвовали дрессировщики в форме Красной армии, а также обезьяна в похожей на нацистскую форме и козлы со свастиками на попонах. Прокуратура Удмуртии начала проверку по факту демонстрации нацистской символики в здании государственного цирка.

9 января в соцсетях были обнародованы кадры выступления в цирке Ижевска. На видео дрессировщики-красноармейцы выводили на арену обезьян-нацистов и козлов со свастиками.


В свою очередь, в Удмуртcкой епархии считают, что представление не нарушает закон, запрещающий демонстрацию нацистской атрибутики. В цирке подтвердили, что представление было организовано по заказу местной епархии, а в его сценарии «присутствовал исторический экскурс, освещающий роль церкви в истории Российского и Советского государства».

Источник: Ракурс


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