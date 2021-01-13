РПЦ влаштувала цирк з козлом і мавпою у нацистській формі

https://racurs.ua/ua/n148951-rpc-vlashtuvala-cyrk-z-kozlom-i-mavpou-u-nacystskiy-formi-video.html

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РПЦ влаштувала цирк з тваринами у нацистській формі — Іжевська та Удмуртська єпархія Російської православної церкви замовила циркову виставу, в якій брали участь дресирувальники в формі Червоної армії, а також мавпа у схожій на нацистську форму і козли зі свастиками на попонах. Прокуратура Удмуртії почала перевірку за фактом демонстрації нацистської символіки в будівлі державного цирку.

9 січня в соцмережах були оприлюднені кадри виступу з цирку в Іжевську. На відео дресирувальники-червоноармійці виводили на арену мавп-нацистів і козлів зі свастиками.

Водночас в Удмуртcькій єпархії вважають, що вистава не порушує російський закон щодо заборони демонстрації нацистської атрибутики. У цирку підтвердили, що виставу було організовано на замовлення місцевої єпархії, а в її сценарії «був присутній історичний екскурс, що висвітлює роль церкви в історії Російської і Радянської держави».