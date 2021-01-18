Двух украинцев захватили на Донбассе боевики ЛНР. Фото: vchasnoua.com

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Ракурс

Боевики самопровозглашенной Луганской народной республики захватили на территории оккупированной Луганщины двух граждан Украины.

Накануне Рождества, 6 января, сотрудники так называемой «народной милиции» по поручению бандитской группировки министерства государственной безопасности ЛНР задержали братьев Игоря и Александра Борисовых. Задержание произошло в населенном пункте Кажиевка (бывший Стаханов). Об этом 18 января сообщает «Укринформ» со ссылкой на «Восточную правозащитную группу».

Отмечается, что задерживали мужчин отдельно. Пока известно, что Александр находится сейчас в изоляторе боевиков, который находится в бывшем здании управления СБУ на улице Советской в оккупированном Луганске.

Правозащитники сообщают, что оккупанты ищут «доказательства причастности братьев «к работе на спецслужбы» и не запрещают адвокатам заходить к ним.

Ранее сообщалось, что ОРДЛО решила передать Украине пленных в одностороннем порядке. Власти самопровозглашенных Донецкой народной республики и Луганской народной республики решили передать Украине женщин, пожилых людей и лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями.