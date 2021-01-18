Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Двох українців захопили на Донбасі бойовики ЛНР. Фото: vchasnoua.com

Двох українців захопили на Донбасі проросійські бойовики (ФОТО)

18 січ 2021, 15:42
999

Бойовики самопроголошеної Луганської народної республіки захопили на території окупованої Луганщини двох громадян України.

Напередодні Різдва, 6 січня, працівники так званої «народної міліції» за дорученням бандитського угруповання міністерства державної безпеки ЛНР затрималибратів Ігоря та Олександра Борисових. Затримання сталося у населеному пункті Кажіївка (колишній Стаханів). Про це 18 січня повідомляє «Укрінформ» із посиланням на «Східну правозахисну групу».

Зазначається, що затримували чоловіків окремо. Наразі відомо, що Олександр перебуває зараз в ізоляторі бойовиків, який знаходиться у колишній будівлі управління СБУ на вулиці Радянській в окупованому Луганську.

Правозахисники повідомляють, що окупанти шукають «докази причетності братів до роботи на спецслужби» і не забороняють заходити до них адвокатам.


Двух украинцев захватили на Донбассе боевики ЛНР. Фото: Укрінформ

Раніше повідомлялося, що ОРДЛО вирішила передати Україні полонених в односторонньому порядку. Влада самопроголошених Донецької народної республіки та Луганської народної республіки вирішила передати Україні жінок, літніх людей та осіб, які страждають важкими захворюваннями.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів