Двох українців захопили на Донбасі бойовики ЛНР. Фото: vchasnoua.com

https://racurs.ua/ua/n149161-dvoh-ukrayinciv-zahopyly-na-donbasi-prorosiyski-boyovyky-foto.html

Ракурс

Бойовики самопроголошеної Луганської народної республіки захопили на території окупованої Луганщини двох громадян України.

Напередодні Різдва, 6 січня, працівники так званої «народної міліції» за дорученням бандитського угруповання міністерства державної безпеки ЛНР затрималибратів Ігоря та Олександра Борисових. Затримання сталося у населеному пункті Кажіївка (колишній Стаханів). Про це 18 січня повідомляє «Укрінформ» із посиланням на «Східну правозахисну групу».

Зазначається, що затримували чоловіків окремо. Наразі відомо, що Олександр перебуває зараз в ізоляторі бойовиків, який знаходиться у колишній будівлі управління СБУ на вулиці Радянській в окупованому Луганську.

Правозахисники повідомляють, що окупанти шукають «докази причетності братів до роботи на спецслужби» і не забороняють заходити до них адвокатам.

Раніше повідомлялося, що ОРДЛО вирішила передати Україні полонених в односторонньому порядку. Влада самопроголошених Донецької народної республіки та Луганської народної республіки вирішила передати Україні жінок, літніх людей та осіб, які страждають важкими захворюваннями.