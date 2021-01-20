Скандальный «слуга» Тищенко пережидает морозы в Дубае

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Ракурс

Николая Тищенко, скандального народного депутата из президентской фракции «Слуга народа», вместе с семьей заметили на отдыхе в элитном отеле эмирата Дубаи. Фото из теплых стран обнародовали СМИ.

Тищенко выбрал для отпуска пятизвездочный отель Rixos The Palm Dubai. Как указано на официальном сайте, самый дешевый вариант для проживания двух взрослых и ребенка в «Риксос Дубай» — это двухместный номер за 20 тыс. грн в сутки. Фото Тищенко в Дубае обнародовала «Страна».

Отель работает по системе ультра все включено: неограниченный выбор блюд и свыше 70 напитков во всех ресторанах и барах. С территории открывается панорамный вид на Персидский залив.

Напомним, недавно в Дубае отдыхал глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. Однако по возвращению домой он не смог попасть на работу — неизвестные лица 19 января не пропустили его в здание КСУ в Киеве.