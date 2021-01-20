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Ракурс
Скандальний “слуга” Тищенко втік від морозів в Дубаї

Скандальний «слуга» Тищенко втік від морозів в Дубаї (ФОТО)

20 січ 2021, 11:24
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Миколу Тищенка, скандального народного депутата з президентської фракції «Слуга народу», разом з родиною помітили на відпочинку в елітному готелі в еміраті Дубаї. Фото з теплих країн оприлюднили ЗМІ.

Тищенко обрав для відпустки п’ятизірковий готель Rixos The Palm Dubai. Як зазначено на офіційному сайті, найдешевший варіант для проживання двох дорослих і дитини в «Ріксос Дубай» — це двомісний номер за 20 тис. грн на добу. Фото Тищенка в Дубаї оприлюднила «Страна».

Готель працює за системою ультра все включено: необмежений вибір страв і понад 70 преміальних напоїв у всіх ресторанах і барах готелю. З території відкривається панорамний вид на Перську затоку.

Тищенко втік від морозів в Дубаї

Тищенко втік від морозів в Дубаї

Тищенко втік від морозів в Дубаї


Тищенко втік від морозів в Дубаї

Нагадаємо, нещодавно в Дубаї відпочивав очільник Конституційного суду України Олександр Тупицький. Проте по поверненню додому він не зміг потрапити на роботу — невідомі особи 19 січня не пропустили його до будівлі КСУ в Києві.

Джерело: Ракурс


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