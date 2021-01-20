Скандальний “слуга” Тищенко втік від морозів в Дубаї

https://racurs.ua/ua/n149255-skandalnyy-sluga-tyschenko-vtik-vid-moroziv-v-dubayi-foto.html

Ракурс

Миколу Тищенка, скандального народного депутата з президентської фракції «Слуга народу», разом з родиною помітили на відпочинку в елітному готелі в еміраті Дубаї. Фото з теплих країн оприлюднили ЗМІ.

Тищенко обрав для відпустки п’ятизірковий готель Rixos The Palm Dubai. Як зазначено на офіційному сайті, найдешевший варіант для проживання двох дорослих і дитини в «Ріксос Дубай» — це двомісний номер за 20 тис. грн на добу. Фото Тищенка в Дубаї оприлюднила «Страна».

Готель працює за системою ультра все включено: необмежений вибір страв і понад 70 преміальних напоїв у всіх ресторанах і барах готелю. З території відкривається панорамний вид на Перську затоку.

Нагадаємо, нещодавно в Дубаї відпочивав очільник Конституційного суду України Олександр Тупицький. Проте по поверненню додому він не зміг потрапити на роботу — невідомі особи 19 січня не пропустили його до будівлі КСУ в Києві.