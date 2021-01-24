Шторм. Фото: DW

https://racurs.ua/n149450-moschnyy-tropicheskiy-ciklon-pronessya-v-mozambike-desyatok-ludey-pogibli-foto-video.html

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Циклон в Мозамбике охватил восточное побережью Африки, принеся с собой проливные дожди и сильные ветра. По меньшей мере девять человек погибли в субботу, 23 января.

Он вышел на берег около 2.30 утра по местному времени со скоростью ветра 160 км/ч. Об этом сообщает Deutsche Welle.





По данным Всемирной метеорологической организации, циклон утратил силу и был понижен до уровня тропического шторма. Сообщается, что большинство погибших зафиксировано в портовом городе Бейра с населением около 500 тыс. человек. Причиной большинства летальных случаев стало падение деревьев.





Также город заполнило наводнение, автомобили тонули в воде, стены некоторых зданий в низинах обрушились, улицы были затоплены. Районы за пределами Бейры также сильно пострадали, это места, где люди живут в неформальных поселениях, в жилищах, сделанных из пластиковой пленки и листового железа.







Электроснабжение во многих районах было отключено, так как ветер повредил линии электропередачи, повалил столбы, и вырвал с корнем некоторые деревья. Уровень воды в водоемах в настоящее время остается высоким, поскольку тропический шторм «Чалан» вызвал сильные дожди в начале года. Метеорологи прогнозируют, что теперь «Элоиз» направится в сторону Зимбабве, Ботсваны и Южной Африки.

Напомним, ранее мы сообщали, что шторм «Эта» с проливными дождями и сильными ветрами обрушился на американский штат Флорида 9 ноября. Шторм вышел на берег поздно вечером в воскресенье в районе Лоуэр-Матекамб-Ки. В преддверии активности стихии на южном побережье Флориды были закрыты школы, пляжи и приостановлено движение общественного транспорта. Парки передвижных домов и кемпинги в низинных районах также были эвакуированы, власти открыли убежища.