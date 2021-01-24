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Тропічний шторм. Фото: DW

Потужний тропічний циклон пронісся в Мозамбіку — десяток людей загинули (ФОТО, ВІДЕО)

24 січ 2021, 13:11
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Циклон в Мозамбіку охопив східне узбережжя Африки, принісши з собою проливні дощі та сильні вітри. Щонайменше дев’ять людей загинули в суботу, 23 січня.

Він вийшов на берег близько 2.30 ранку за місцевим часом зі швидкістю вітру 160 км/год. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, циклон втратив силу і був знижений до рівня тропічного шторму. Повідомляється, що більшість загиблих виявлено в портовому місті Бейра з населенням близько 500 тис. осіб. Причиною більшості летальних випадків стало падіння дерев.

Тропічний шторм. Фото: Twitter
Тропічний шторм. Фото: Twitter
Також у місто нахлинула повінь, автомобілі тонули в воді, стіни деяких будівель в низинах завалилися. Райони за межами Бейра також сильно постраждали, це місця, де люди живуть в неформальних поселеннях, в оселях, зроблених з пластикової плівки та листового заліза.


Тропічний шторм. Фото: TwitterЕлектропостачання в багатьох районах було відключено, оскільки вітер пошкодив лінії електропередачі, повалив стовпи, і вирвав з коренем деякі дерева. Рівень води в водоймах у цей час залишається високим, оскільки тропічний шторм «Чала» викликав сильні дощі на початку року. Метеорологи прогнозують, що тепер «Елоіз» попрямує у бік Зімбабве, Ботсвани і Південної Африки.

Тропічний шторм. Фото: TwitterНагадаємо, раніше ми повідомляли, що шторм «Ета» з проливними дощами та сильними вітрами обрушився на американський штат Флорида 9 листопада. Шторм вийшов на берег пізно ввечері в неділю в районі Лоуер-Матекамб-Кі. Напередодні активності стихії на південному узбережжі Флориди були закриті школи, пляжі і призупинено рух громадського транспорту. Парки пересувних будинків і кемпінги в низинних районах також були евакуйовані, влада відкрила притулки.


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