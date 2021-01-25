Поздравление. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/n149513-ofis-zelenskogo-skryvaet-istochnik-finansirovaniya-novogodnego-pozdravleniya-dokument.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, записал необычное новогоднее поздравление в этом году. Однако в Офисе президента не ответили на вопрос о том, кто проспонсировал съемки его новогоднего обращения.

В своем официальном ответе в ОП заявляют, что средства были взяты не из государственного бюджета. Об этом сообщил народный депутат от «ЕС» Владимир Арьев.

Как сообщает нардеп, после того, как в соцсетях распространилась информация о том, что детям заплатили по 500 гривен за съемки в поздравлении, Арьев направил в Офис Зеленского письмо с вопросами о том, кто был организатором и спонсором этого праздничного видео.



Впрочем, на часть этих вопросов в Зеленского никто не ответил. Так, в ответе, который подписал глава Офиса президента Андрей Ермак, отмечается, что ролик был снят 27 декабря в Мариинском дворце, а организатором выступил директорат по вопросам информационной политики.

В то же время дети якобы находились на площадке исключительно в то время, когда их привлекали к съемкам, а приглашением детей занималась съемочная группа, состав которой не сообщается. На четкий вопрос относительно источника финансирования для видео ответили кратко:

Средства из государственного бюджета на проведение указанных съемок не тратились, — говорится в документе.

Напомним, ранее мы сообщали, что поздравление Зеленского в новогоднюю ночь более 40% украинцев из тех, которые его смотрели, оценили положительно. По результатам опроса, 70% респондентов видели новогоднее поздравление Зеленского, сообщает социологическая группа «Рейтинг». Из них 43% оценили его положительно, 35% — нейтрально, 21% — отрицательно.