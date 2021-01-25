Привітання. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/ua/n149513-ofis-zelenskogo-pryhovuie-djerelo-finansuvannya-novorichnogo-pryvitannya-dokument.html

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Володимир Зеленський, президент України, записав незвичайне новорічне привітання цього року. Однак в Офісі президента не відповіли на запитання щодо того, хто проспонсорував фільмування його новорічного звернення.

У своїй офіційній відповіді в ОП заявляють, що кошти були взяті не з державного бюджету. Про це повідомив народний депутат від «ЄС» Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляє нардеп, після того, як в соцмережах розповсюдилася інформація про те, що дітям заплатили по 500 гривень за зйомки у привітанні, Ар'єв спрямував до Офісу Зеленського лист із питаннями щодо того, хто був організатором та спонсором цього святкового відео.

Утім, на частину цих запитань у Зеленського не відповіли. Так, у відповіді, яку підписав голова Офісу президента Андрій Єрмак, зазначається, що ролик був знятий 27 грудня в Маріїнському палаці, а організатором виступив директорат з питань інформаційної політики.

Натомість діти нібито перебували на майданчику виключно у той час, коли їх залучали до зйомок, а запрошенням дітей займалася знімальна група, склад якої не повідомляється. На чітке запитання щодо джерела фінансування для відео відповіли стисло:

Кошти з державного бюджету на проведення зазначених зйомок не витрачалися, — йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що привітання Зеленського у новорічну ніч понад 40% українців з тих, які його дивилися, оцінили позитивно. За результатами опитування, 70% респондентів бачили новорічне привітання Зеленського, повідомляє соціологічна група «Рейтинг». З них 43% оцінили його позитивно, 35% — нейтрально, 21% — негативно.