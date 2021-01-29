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Ракурс
Зеленский: Партия Тимошенко 20 лет «переобувается» со скоростью гепарда

Зеленский: Партия Тимошенко 20 лет «переобувается» со скоростью гепарда

29 янв 2021, 09:29
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Владимир Зеленский в своем видеообращении 29 января упомянул о политсиле БЮТ и нардепе Юлии Тимошенко из-за ее отношения к инициированному президентом законопроекте о референдуме.

Мы приняли важный законопроект о народовластии через референдум… Считается, что самое быстрое животное на планете — гепард. Это не так, это отдельные депутаты и скорость, с которой они перекрашиваются. Сначала они были категорически против референдума, но: бац, вуаля! И теперь уже инициируют референдум по пяти вопросам, — отметил гарант.

Глава государства заявил, что мем «фейспалм» можно сделать официальным логотипом политической силы Тимошенко.

А слоган — 20 лет на рынке «переобувания». Верю, что в парламенте будет как можно меньше таких депутатов, — резюмировал Зеленский.


Напомним, на следующий день после принятия законопроекта о народовластии свой всеукраинский референдум по пяти «горячим» вопросам анонсировала глава фракции партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Источник: Ракурс


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