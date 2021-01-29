Зеленський: Партія Тимошенко впродовж 20 років перевзувається зі швидкістю гепарда — політика України

https://racurs.ua/ua/n149667-zelenskyy-partiya-tymoshenko-vprodovj-20-rokiv-perevzuvaietsya-zi-shvydkistu-geparda.html

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Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 29 січня кпинив лідера політсили БЮТ, нардепа Юлію Тимошенко через її ставлення до ініційованого президентом законопроекту про референдум.

Ми ухвалили важливий законопроект про народовладдя через референдум… Вважається, що найшвидша тварина на планеті — гепард. Це не так, це окремі депутати і швидкість, з якою вони перефарбовуються. Спочатку вони були категорично проти референдуму, але: бац, вуаля! І тепер вже ініціюють референдум з п’яти питань, — зазначив гарант.

Глава держави заявив, що мем «фейспалм» можна зробити офіційним логотипом політичної сили Тимошенко.

А слоган — 20 років на ринку перевзування. Вірю, що у парламенті буде якомога менше таких депутатів, — резюмував Зеленський.



Нагадаємо, на наступний день після ухвалення законопроекту про народовладдя всеукраїнський референдум з п’яти «гарячих» питань анонсувала глава фракції партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.